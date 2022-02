FC Groningen krijgt Fortuna Sittard op bezoek

Video Voorbe­schou­wing NEC-Go Ahead Eagles: ‘NEC heeft een giganti­sche stunt nodig voor de finale’

NIJMEGEN - NEC droomt van een bekersprookje. De Nijmeegse club speelt donderdag in de kwartfinales van de KNVB-beker een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles en is misschien wel de favoriet om door te gaan. In een eventuele halve finale wacht een hels karwei. NEC-watcher Jeroen Bijma en NEC-trainer Rogier Meijer over de kansen voor NEC.

