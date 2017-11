FC Groningen lijdt 1,4 miljoen euro verlies

Castaignos op weg terug

14:20 ARNHEM – Luc Castaignos is op de weg terug bij Vitesse. De aanvaller herstelt van een hersenschudding, opgelopen in de Europese wedstrijd tegen Zulte Waregem. Er is een kleine kans dat de Zuid-Hollander weer aansluit bij de Arnhemse club voor het eredivisieduel met FC Groningen van zondag.