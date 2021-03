FC Groningen moet het tegen Ajax doen zonder clubtopscorer Strand Larsen

Buijs staat met zijn ploeg voor een zware opgave in Amsterdam. ,,In best wel veel gebieden in Nederland is men wat anti-Ajax, maar ik denk dat we Ajax de afgelopen jaren dankbaar kunnen zijn als Nederlands voetbal zijnde voor hetgeen zij presteren”, zegt hij. ,,Zeker Europees. In Nederland tonen ze aan dat ze de beste zijn, maar ook Europees gezien hebben ze heel veel punten voor Nederland binnengehaald. Daar profiteren we met z’n allen van.”