FC Groningen moet KNVB 15.000 euro betalen na afsteken vuurwerk

Bovendien moet de nummer 9 van de eredivisie vrezen voor nog een sanctie met mogelijk financiële gevolgen. De KNVB heeft Groningen namelijk een voorwaardelijke straf opgelegd van één jaar, die stelt dat als er in de periode maart 2019 tot maart 2020 nogmaals vuurwerk wordt afgestoken, de club een thuiswedstrijd zonder (een deel van) het publiek moet spelen.



,,Iedereen kan en mag zijn mening hebben over het gebruik van vuurwerk in voetbalstadions, maar feit is dat dit in voetbalstadions en dus ook bij FC Groningen verboden is‘’, aldus de club op zijn website. ,,Daarbij blijkt dat de gevolgen voor onze supporters, het team en de gehele club groot kunnen zijn. Bij alle thuiswedstrijden gaan wij ons publiek hiervan op de hoogte brengen door middel van teksten op onze LED-boarding en de stadionspeaker, zodat niemand vergeet wat de gevolgen zijn bij herhaling.‘’