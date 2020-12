FC Groningen - RKC Waalwijk

Vloek op duels met Schapenkop­pen: 45 jaar geleden won NEC voor ’t eerst en laatst bij FC Dordrecht

11:13 NIJMEGEN - Welgeteld één keer in de historie zegevierde NEC in competitieverband bij FC Dordrecht. In het kampioensjaar 1974/75 deed de Nijmeegse club daar met matchwinnaar Wim Meijers (72) ook nog eens ruim vier maanden over.