FC Groningen stelt ook tegen ADO teleur

Het matig presterende FC Groningen mocht nog van geluk spreken dat Sergio Padt in goeden doen was. De doelman voorkwam in de slotfase dat zijn ploeg in eigen huis onderuit ging door Bjørn Johnsen en Sheraldo Becker van scoren te houden. Dat de keeper, niet voor het eerst dit seizoen, de beste man was van FC Groningen, was veelzeggend.



De ploeg van Faber miste de creativiteit om het ervaren ADO Den Haag in de problemen te brengen. Met ex-verdediger Dirk Heesen op de bank als vervanger van de zieke trainer Fons Groenendijk, hielden de Hagenaars keurig de nul. Reden tot uitbundigheid was er bij ADO echter ook niet. De gasten hadden uitstekende zaken kunnen doen in de strijd om de play-offs, maar verzuimden net als vorige week bij Heracles (1-1) de trekker over te halen.



Bij ADO was Thijmen Goppel nog een van de meest opvallende spelers. De 20-jarige flankspeler mocht bij afwezigheid van de zieke Erik Falkenburg zijn debuut in de basis maken en pakte die kans - zeker in de beginfase met beide handen aan. De onbevangen Goppel zette vanaf de eerste minuut het gas vol open, was zijn directe tegenstander Django Warmerdam een aantal keer te snel af en bood Johnsen al vroeg in de wedstrijd de kans om de score te openen.



Het hoopvolle begin in Groningen kreeg echter geen vervolg. Met Elson Hooi voor de na een uur moegestreden Goppel drong ADO in de slotfase nog wel aan. Maar ook bij de nummer acht ontbrak de echte overtuiging.