FC Groningen verkocht sinds Robben-nieuws al 2000 seizoenkaarten

‘Er zullen nu spelers denken: ik wil graag jaartje met Robben voetballen’

9:22 De supporters van FC Groningen verwachten niet dat Arjen Robben hun club kampioen gaat maken. ,,We krijgen een wereldspeler in de ploeg, laten we vooral gaan genieten van z’n geweldige acties”, zegt John de Jonge, voorzitter van de officiële supportersvereniging. ,,Belangrijker is dat het stadion weer vol komt, dat het weer gaat leven bij Groningen. En of we dan vierde, vijfde of zesde worden, dat maakt niet zoveel uit. We moeten reëel blijven, we mogen hem niet de druk opleggen dat we ineens kampioen willen worden.”