FC Groningen woest op Joey Kooij na rode kaart tegen Feyenoord: ‘We voelen ons bestolen’

Määttä moest inrukken nadat hij - met al geel op zak - de bal via de op de grond liggende Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh over de zijlijn schoot. Terwijl de grensrechter stoïcijns voor een ingooi vlagde, besloot scheidsrechter Joey Kooij dat een tweede gele kaart op zijn plaats was. Met tien man hield Groningen nog lang stand, tot Oussama Idrissi vlak voor tijd alsnog toesloeg.

,,Natuurlijk ben je boos, in mijn optiek is het een heel slechte beslissing, die rode kaart”, reageerde Verrips direct na het laatste fluitsignaal aan de rand van het veld. ,,De bal is nog binnen de lijnen en hij probeert die weg te schieten. De bal komt dan tegen die jongen aan, maar dat kan nooit een gele kaart zijn. Als het spel stilligt, was het een ander verhaal geweest.”

,,Heel bizar. Dit is echt bizar. Bizar! Dit kan echt nooit een gele kaart zijn. Ook met de VAR erbij: waarom heeft die niet ingegrepen? Die is er voor dit soort momenten, dat het geen rode kaart is.”

Volledig scherm Isak Määtä druipt af na zijn tweede gele kaart. © ANP

Ook trainer Dennis van der Ree deed geen moeite om zijn irritatie te verbergen. ,,Door die rode kaart wordt de wedstrijd bij Feyenoord in de schoot geworpen. Volgens mij ging het spel gewoon door en daarna vlagde de grens en komt die scheidsrechter er ineens aan. Tot onze verbazing krijgt Isak zijn tweede gele kaart en daardoor rood. Ik heb niet gehoord dat er gefloten is en dan gaat het spel gewoon door. Wij voelen ons behoorlijk bestolen.”

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü hield zich op de vlakte. ,,Wat ik heb gezien? Hij schoot de bal weg en hij raakte Alireza. Die rode kaart maakte het voor ons wel makkelijker. Zulke wedstrijden moet je gewoon drie punten pakken en volgende week is iedereen deze wedstrijd weer vergeten.”



Feyenoord-trainer Arne Slot kon zich voorstellen dat FC Groningen ‘licht gefrustreerd’ was over de tweede gele kaart. ,,Er is niet gefloten en dan mag je met de bal doen wat je wil, maar of het slim is om het zo te doen, dat weet ik dan ook weer niet.”

