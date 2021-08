FC Kopenhagen bevestigt: Ajax meldt zich voor talentvolle Daramy

Tannane is klaar met bijrol en wil basis­plaats bij Vitesse: ‘Mensen weten niet wat er gaande is’

19 augustus Oussama Tannane hoopt snel terug te keren in de basis van Vitesse. Als invaller was de aanvaller met een doelpunt erg belangrijk tegen Anderlecht (3-3) in de voorronde van de Conference League, maar na afloop ging het vooral over zijn toekomst.