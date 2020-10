FC Transfervrij: deze ex-eredivisiespelers zijn gratis af te halen

De transfermarkt is gesloten, maar dat betekent niet dat er geen spelers meer kunnen worden gehaald. Dit elftal ervaren voetballers zit zonder club en is dus gratis af te halen.

Met 36 jaar is Michel Vorm de oudste speler van het elftal, maar een keeper is op die leeftijd doorgaans nog niet over de datum. In juli liep zijn contract af bij Tottenham Hotspur, waar hij vorig seizoen nog één wedstrijd in de FA Cup speelde. De vijftienvoudig Oranje-international zou transfervrij zijn rentree in de eredivisie kunnen maken.

Hoewel Lorenzo Burnet vorig seizoen maar zes wedstrijden miste bij FC Emmen, werd zijn contract niet verlengd. De 29-jarige linksback won in 2015 de beker met FC Groningen en twee jaar later de beker van Slowakije met Slovan Bratislava.

Normaal gesproken is Khalid Karami rechtsback, maar de dertigjarige verdediger kan ook centraal uit de voeten. Karami speelde de afgelopen zeven jaar 125 eredivisiewedstrijden. Met zowel Go Ahead Eagles als Excelsior promoveerde hij naar de eredivisie.

Volledig scherm Khalid Karami. © foto: Carla Vos

De laatste van de drie verdedigers is Fabian Sporkslede, de rechtervleugelverdediger speelde afgelopen seizoen zes eredivisiewedstrijden voor RKC en stond in het verleden onder contract bij Ajax en Chievo Verona. De 27-jarige Sporkslede kan ook op het middenveld uit de voeten.

De grootste ‘naam’ van het elftal wordt links op het middenveld geposteerd. Ibrahim Afellay kwam afgelopen seizoen niet verder dan vier wedstrijden voor PSV, maar is ondanks zijn 34 jaar nog niet uit gevoetbald. De Champions League-winnaar van 2011 won twaalf prijzen in zijn carrière en droeg 53 keer het Oranje shirt.

Volledig scherm Ibrahim Afellay. © BSR Agency

Jonathan de Guzmán speelde in alle vier de topcompetities, de afgelopen drie seizoenen speelde de Nederlandse Canadees voor Eintracht Frankfurt. De 33-jarige centrale middenvelder won in Engeland, Duitsland, Italië en Nederland de beker. Ook speelde hij veertien wedstrijden voor het Nederlands elftal.

Na een carrière langs Heracles, Vitesse, Feyenoord en AZ vertrok Marko Vejinović in 2019 naar Arka Gdynia in Polen. In anderhalf jaar maakte de dertigjarige middenvelder dertien goals in 38 wedstrijden, maar ondanks dat moyenne zit hij toch nog zonder club. Mocht Vejinovic nog een club vinden dan kan hij dit seizoen zijn driehonderdste wedstrijd in het betaalde voetbal spelen.

Wie kampioen wil worden zal ongetwijfeld van plan zijn Lorenzo Ebecilio (29) te gaan bellen. Tweemaal won de rechtermiddenvelder van dit team de titel met Ajax, tweemaal met APOEL Nicosia en twee jaar geleden met Rode Ster Belgrado. Ondanks dat indrukwekkende CV kwam hij vorig jaar tot maar 186 minuten voor Júbilo Iwata in Japan.

In januari van dit jaar verruilde Iliass Bel Hassani PEC Zwolle voor Al-Wakrah in Qatar. Daar is hij inmiddels van teruggekeerd waardoor de 28-jarige middenvelder annex buitenspeler transfervrij is. In 154 eredivisiewedstrijden maakte de voormalig Marokkaans jeugdinternational 22 doelpunten.

Volledig scherm Iliass Bel Hassani. © ANP/VI Images

In de spits is wereldreiziger Nacer Barazite neergestreken. Normaal gesproken middenvelder, maar bij FC Utrecht ook vaak als spits actief. Barazite speelde in zeven landen. Zijn profdebuut maakte hij in Engeland en zijn laatste wedstrijd speelde hij in Thailand. De dertigjarige Barazite won in 2013 zijn enige prijs, de beker van Oostenrijk met Austria Wien.

Rajiv van La Parra speelde vorig jaar nog vijf Champions League-wedstrijden voor Rode Ster Belgrado, maar is nu opzoek naar een nieuwe club. Voor zijn vertrek naar Servië speelde Van la Parra voor Wolves, Brighton, Huddersfield en Middlesbrough in Engeland. In Servië won de 29-jarige rechtsbuiten afgelopen jaar de titel.