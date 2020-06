FC Twente bevestigt: Ron Jans tekent voor één seizoen

Mentaliteit van Twente

Hij sprak de afgelopen weken veel met Jan Streuer, de nieuwe technisch directeur die Jans graag bij FC Twente aan de slag zaag gaan. „Hij heeft me meegenomen in de plannen van de club. Het is een leuke bijkomstigheid dat ik terug ben in de provincie waar ik geboren ben. De mentaliteit van de mensen in Twente spreekt me erg aan, dat geeft een goed gevoel.”

Selectie en technische staf

Streuer is opgetogen met de komst van de ervaren man. „ Het is mooi dat we Ron Jans aan de club hebben kunnen binden. De afgelopen dagen hebben we prima gesprekken gevoerd en daaruit bleek uit alles dat Jans heel ambitieus is om FC Twente verder vooruit te sturen. Jans heeft al vele functies op verschillende niveaus vervuld in het betaald voetbal, hij is een enorm ervaren coach die heel goed op de hoogte is van de eredivisie.”