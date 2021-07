FC Twente blaast oefenduel met Cambuur af: te veel blessures én coronageval

Het is deze voorbereiding nog geen feest bij FC Twente. In het oefenduel tegen HSC’21, dinsdagavond, zaten ampers spelers op de bank. De selectie is uitgedund vanwege blessures van Wout Brama, Kik Pierie en Jesse Bosch. Jody Lukoki scheurde deze week tot overmaat van ramp zijn kruisband. Manfred Ugalde en Luka Ilic wachten op hun werkvergunning.