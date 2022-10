FC Twente boekt simpele zege op RKC en houdt top van de eredivisie in het vizier

De 3-0 zege van FC Twente op RKC Waalwijk was zondagmiddag alweer de zesde achtereenvolgende thuisoverwinning van de Tukkers. Man van de wedstrijd was Sem Steijn, die zijn basisplaats verzilverde met twee treffers.

Door Ralph Blijlevens

De wedstrijd in een nagenoeg uitverkochte Grolsch Veste (29.100 toeschouwers) opende traag en verre van sprankelend. FC Twente had in de eerste vijftien minuten grote moeite om de geelblauwe muur van RKC te doorbreken. De ploeg uit Waalwijk had liefst vijf verdedigers op een lijn geposteerd. Waar FC Twente ook zocht en keek, een gaatje werd er niet gevonden.

Volledig scherm Ricky van Wolfswinkel. © Pro Shots / Ron Jonker In de twintigste minuut lukte het toch en wist Ricky van Wolfswinkel uit een scrimmage te scoren. Scheidsrechter Rob Dieperink werd echter door de VAR naar de kant gehaald: uit de beelden bleek dat Sem Steijn hands had gemaakt. De leidsman uit Borculo keurde de treffer van Twente dan ook af.



Na de eerder afgekeurde goal hoefde de VAR in de 34ste minuut niet in actie te komen, nadat een voorzet van Cerny vanaf de rechterflank laag werd voorgegooid. De bal werd bij de tweede paal binnen getikt door een glijdende Steijn. Scheidsrechter Dieperink wees ditmaal dan ook terecht naar de middenstip: 1-0.

In de 42ste minuut was het Twente weer eens gelukt om de RKC-muur te doorbreken en had Vlap dé kans om de score te verdubbelen. Na enkele schoten op doel kwam de bal voor zijn voeten terecht, maar de middenvelder schoot vanaf het vijfmetergebied hoog over. Het was zijn grootste kans dit seizoen om van de hatelijke nul af te komen, maar tot grote teleurstelling van alles en iedereen in het stadion kegelde Vlap de bal richting de tribune.

Het Waalwijkse verzet leek gebroken, want niet veel later slalomde linkervleugelverdediger Gijs Smal door de verdediging en bediende hij Steijn op maat. Vlak voor het rustsignaal verdubbelde Steijn deze zonnige herfstmiddag zijn moyenne tegen RKC: 2-0. De basisspeler toonde het gelijk van de trainer om hem te laten starten in de voorlaatste thuiswedstrijd voor de winterstop.

Boegeroep

In de 66ste minuut werd Steijn, onder luid boegeroep en gefluit vanaf de tribunes, naar de kant gehaald. De tweevoudig doelmaker maakte plaats voor Kjolo. Het kwam het spel op het middenveld van Twente niet ten goede, waar Vlap weer terug naar de positie 10 was gedirigeerd. Met nog een kwartier te spelen, paste Jans een dubbele wissel toe: Misidjan werd vervangen door Denilho Cleonise, terwijl Daan Rots het veld in kwam voor Cerny. De Tsjech kon niet echt overtuigen en leed vaak balverlies.

Op de valreep lukte het Twente alsnog een doelpunt in de tweede helft te maken. Vlap miste in eerste instantie een zo goed als zekere kans, maar in de rebound was het Van Wolfswinkel die wel scherp reageerde en de stand op 3-0 bracht.

FC Twente speelt zondag opnieuw thuis, de tegenstander heet dan GA Eagles. Op vrijdag 11 november is de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar, als de ploeg afreist naar Het Kasteel voor de ontmoeting tegen Sparta Rotterdam.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de eredivisie.