FC Twente dankzij gemeente en miljoeneninjectie gered

Vitesse sluit in de Alpen af met overtuigen­de zege op Lokomotiv Moskou

15:09 KLAGENFURT – Vitesse stapt vol vertrouwen het vliegtuig in na het trainingskamp in Oostenrijk. In Klagenfurt versloeg de Arnhemse club dinsdagmiddag de kampioen van Rusland, Lokomotiv Moskou. De cijfers in de Alpen waren overtuigend: 3-0.