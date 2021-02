FC Twente - Feyenoord

Ten Hove derde doelman Advocaat over keeperszor­gen en kritiek: ‘Eind mei mag er worden geoordeeld, nu nog niet’

19 februari Dick Advocaat moet nog puzzelen wie hij zondag tegen FC Twente onder de lat zet bij Feyenoord. Keeper Nick Marsman is niet okselfris uit de wedstrijd tegen Heerenveen gekomen en Justin Bijlow zat al in de lappenmand. Dick Advocaat kijkt het tot morgen aan en neemt dan een besluit wie er in Enschede keept. ,,Ze zijn allebei twijfelgevallen’', zegt Advocaat. Ramón ten Hove is de derde doelman in de selectie van Feyenoord.