FC Twente hofleverancier in elftal van de week, ook plek voor Janmaat en Zahavi

Speelronde 15FC Twente is met vier spelers hofleverancier in ons eerste Elftal van de Week van de week. De ploeg van Ron Jans won zaterdagavond met 1-4 bij FC Emmen en staat knap op de zesde plaats in de eredivisie.

Verdediger Kik Pierie, middenvelders Godfried Roemeratoe en Ramiz Zerrouki en vleugelaanvaller Vaclav Cerny (goed voor twee goals in Emmen) zijn de vier spelers van FC Twente in het elftal met uitblinkers van speelronde 15 in de eredivisie. ADO Den Haag begon het nieuwe jaar goed met een 0-1 zege bij RKC Waalwijk en dus staan doelman Luuk Koopmans en de nieuwe aanvoerder Daryl Janmaat ook in het team.

Lutsharel Geertruida, maker van de openingsgoal namens Feyenoord tegen Sparta, en Nicolás Tagliafico zijn de backs in het team. De Slowaakse middenvelder Matúš Bero staat in de as van het veld, na zijn twee goals voor Vitesse in de 0-2 zege bij Heracles zaterdagavond.

Eran Zahavi scoorde in de eerste seizoenshelft slechts één keer (in de 4-0 zege op ADO Den Haag), maar de 33-jarige spits uit Israël begon het nieuwe jaar goed. Door zijn twee goals stond PSV zondag na 21 minuten al met 0-2 voor in de Johan Cruijff Arena. Ajax kwam echter nog terug tot een 2-2 gelijkspel en dat lag ook zeker aan aanvoerder Dusan Tadic, die op linksbuiten staat in ons elftal.

