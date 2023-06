FC Twente in Conference League tegen club van mede-eigenaar Zlatan Ibrahimovic: ‘Geen vrolijk nieuws’

Heenduel in EnschedeTien dagen na de gewonnen finale van de play-offs tegen Sparta weet FC Twente wie de tegenstander wordt in de tweede voorronde van de Conference League. De ploeg van de nieuwe trainer Joseph Oosting neemt het op tegen Hammarby IF uit Zweden.

FC Twente begint met een thuisduel op donderdag 27 juli en speelt een week later, op donderdag 3 augustus, de uitwedstrijd in de Tele2 Arena in Stockholm. Daar is plek voor 33.000 toeschouwers. De onlangs gestopte Zweedse sterspeler Zlatan Ibrahimovic (41) is mede-eigenaar van Hammarby IF.



Sinds november 2019 heeft hij 23,5 procent van de aandelen van de club in zijn bezit. Ibrahimovic trainde begin 2020 ook nog een tijdje mee bij Hammarby. Zijn rol als mede-eigenaar bij Hammarby viel slecht bij de supporters van zijn eerste club Malmö, die zelfs zijn standbeeld naast het stadion in zijn geboortestad vernielden.

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic op de training bij Hammarby IF op 13 april 2020, toen het voetbal bijna overal in Europa stillag door corona. © EPA

Shaquille Pinas op linksback

De Rotterdamse verdediger Shaquille Pinas (25) speelt sinds vorig jaar bij Hammarby, dat hem voor 800.000 euro overnam van Ludogorets. Negenvoudig Surinaams international Pinas, die in Nederland uitkwam voor Feyenoord (jeugd), FC Dordrecht en ADO Den Haag, is basisspeler op linksback. Pinas heeft vooral Zweedse teamgenoten, al lopen er ook nog een Deen, Noor, Turk, Ghanees en Zambiaan in de kleedkamer bij de in 1915 opgerichte club.

Hammarby plaatste zich voor de Conference League door de derde plaats van vorig seizoen, maar in Zweden lopen de seizoenen in kalenderjaren. In de huidige Zweedse competitie, de Allsvenskan, staat Hammarby op de negende plaats. Hammarby was samen met het Deense Aarhus de zwaarste tegenstander die FC Twente bij de loting in het Zwitserse Nyon kon treffen. Aarhus werd gekoppeld aan het Belgische Club Brugge, de club van Noa Lang.

Het is voor Twente dus Hammarby geworden, de club waar voormalig Twente-speler Kennedy Bakircioglu een volksheld is. Hij zette daar in 2018 een punt achter zijn carrière na twee succesvolle periodes (1999-2003 en 2012-2018), met in totaal 85 goals in 291 duels voor de club.

Hammarby zit vol in de competitie, maar staat er niet best voor. Koploper Malmö FF heeft 31 punten uit 13 duels, Hammarby staat negende met 16 punten. FC Twente begint op maandag 3 juli aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De eerste oefenwedstrijd volgt op zaterdag 8 juli, tegen Rood Zwart in Delden.

„We kunnen niet zeggen dat we blij zijn met deze loting. Maar zij ook niet met ons”, zegt Jan Streuer, de technisch directeur die de komende tijd zijn opvolger Arnold Bruggink nog inwerkt. „Het is geen vrolijk nieuws”, vindt Streuer. „Maar we gaan wel Europa in. Het kunnen wel heel leuke wedstrijden worden. Ik verwacht dat ze bij Hammarby hetzelfde denken over ons. Feit is dat we meteen vol aan de bak moeten. We weten nog niet zoveel van de tegenstander. Alleen dat Zlatan deels eigenaar is en we kennen een paar spelers.”

AZ stroomt in derde voorronde in

AZ gaat als nummer vier van de eredivisie ook de Conference League in. De ploeg van Pascal Jansen stroomt in de derde voorronde in. In totaal doen er dit jaar weer 178 clubs mee aan de Conference League. Daar blijven er straks na de kwalificatierondes in juli en augustus 40 van over voor de poulefase, die op 21 september van start gaat.

FC Twente won vorig jaar ook de play-offs om Europees voetbal, maar strandde toen direct in de tweede voorronde van de Conference League. Dat gebeurde op 18 en 25 augustus vorig jaar tegen Fiorentina, dat uiteindelijk helemaal door zou stoten naar de finale. Daarin bleek West Ham United echter net te sterk voor de club uit Florence.

Nu krijgt FC Twente dus een nieuwe poging om de poulefase van het derde Europese clubtoernooi te bereiken. Na de tweede voorronde zal daarvoor in augustus ook nog de derde voorronde en de play-offs moeten worden overleefd door de ploeg van Joseph Oosting, de opvolger van Ron Jans in De Grolsch Veste in Enschede. De poulefase van de Conference League gaat op donderdag 21 september van start.

De finale is volgend jaar op woensdag 29 mei. De locatie is nog niet bekend. De UEFA heeft al wel aangegeven dat het stadion plaats moet bieden aan minimaal 30.000 toeschouwers. Bij de eerste twee finales in Tirana (19.595 plekken) en Praag (17.363 plekken) waren er veel klachten van de supporters van de finalisten over het geringe aantal kaarten dat beschikbaar was.

Volledig scherm Arnold Bruggink, de nieuwe technisch directeur van FC Twente. © ANP