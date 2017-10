FC Twente in geheim duel onderuit tegen Duitse laagvlieger

De oefenwedstrijd van Heracles Almelo tegen het Duitse Bochum, die vanmiddag afgewerkt zou worden, is afgelast. Dat meldt de club uit Almelo op Twitter.



Vfl Bochum, uitkomend in de 2. Bundesliga, zou in het Duitse Billerbeck de tegenstander zijn van Heracles, maar door de slechte weersomstandigheden is de wedstrijd gecanceld. In plaats daarvan traint de selectie in het Polman Stadion.