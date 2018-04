'FC Twente is geen stuk van ons leven, het is ons leven'

Sturing schuift voor play-offs Vitesse sentiment bij FC Twente weg

15:27 ARNHEM – Edward Sturing heeft bij Vitesse al grote crises meegemaakt. Tot aan de dreigende ondergang van de club toe. De interim-coach in Arnhem leeft daarom mee met FC Twente, dat vol degradatiestress zit. Maar er is zondag in GelreDome geen enkele reden voor genade of erbarmen.