FC Twente komt na 80 minuten met man meer niet langs rivaal Heracles, averij in jacht op Feyenoord

Heracles heeft hele goede zaken gedaan in de derby tegen FC Twente. De ploeg uit Almelo vocht met tien man knetterhard, pakte een punt (1-1) en is nu toch wel echt zeker van handhaving. Dat hield meteen een teleurstelling in voor de slecht spelende bezoekers, die dure punten verspeelde voor de strijd om plek 4.

Opstootjes, overtredingen, irritaties, twee afgekeurde goals van beide ploegen, een rode kaart, spreekkoren, gegooi met massa’s bekers bier over FC Twente-doelman Lars Unnerstall, de speaker die het eigen Almelose publiek toe moest spreken: de derby van Twente - zonder uitpubliek - mondde uit in een hectisch avondje. Er gebeurde in ieder geval veel.

Heracles - dat al sinds de 16e minuut met tien man speelde - kwam tot vreugde van het thuispubliek na 36 minuten op voorsprong door een goal uit een heerlijke counter. Emil Hansson vloog er vandoor en Noah Fadiga maakte het heerlijk af. Het was knap van de tien man van Heracles, die al vroeg Anas Ouahim zagen vertrekken met rood na een overtreding op Dimitrios Limnios.

Kolderiek moment

Heel even dacht de hard werkende en vechtende thuisploeg met een voorsprong te kunnen gaan rusten, maar dat liep net even anders. Vlak voor rust ging doelman Koen Bucker in de fout bij een vrije trap van Gijs Smal: 1-1. Meteen daarna volgde een kolderiek moment van FC Twente-verdediger Julio Pleguezuelo, die de bal langs zijn eigen doelman kopte, maar vervolgens net zelf voorkwam dat het 2-1 voor Heracles werd.

Het doelgebied van FC Twente-keeper Lars Unnerstall lag intussen bezaaid met lege bekers. In de rust werd omgeroepen dat het duel zou worden gestaakt als er nog eens met bier zou worden gegooid, zover kwam het niet. De jonge scheidsrechter Sander van der Eijk had het zwaar te verduren en had te veel moeite de derby onder controle te houden.

Volledig scherm Sinan Bakis. © Pro Shots / Ron Jonker Het duurde even voor de tweede helft op gang kwam. Je zou denken dat de bezoekers met elf man daarin de overhand zouden nemen, maar FC Twente kwam maar niet in de wedstrijd. De eerste kans was voor het tiental van Heracles, de goed spelende Sinan Bakis schoot naast. Niet lang daarna was het Giacomo Quagliata die de 2-1 had kunnen maken, maar zijn schot ging voorlangs. Dat mochten de verdedigers van de ploeg uit Enschede zichzelf aanrekenen.

Dreiging aan de andere kant was er ook: Bucker had een schot van Michel Vlap niet klemvast, maar in de rebound stond Van Wolfswinkel buitenspel. En dan was het toch weer Heracles’ beste speler Luca de La Torre die er aan de andere kant vandoor mocht. Heracles vocht, terwijl Twente een van de slechtste wedstrijden van dit jaar speelde.

De hele voorhoede wisselen

Twintig minuten voor tijd wisselde Heracles-trainer Frank Wormuth de moegestreden voorhoede: Kasper Lunding, Bilal Basacikoglu en Armenteros kwamen erin voor Bakis, die de verdediging van FC Twente flink bezig hield - Nikolai Laursen en Hansson. Dat leverde geen goals op, maar de thuisploeg trok wel dat ene belangrijke punt over de streep in de strijd tegen degradatie.

