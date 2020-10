FC Twente mist doelman Drommel in bekerduel met De Graafschap

Schmidt woest op Nijhuis en VAR: ‘Ik vroeg hem of hij de regels wel kende’

25 oktober Roger Schmidt was na afloop van Vitesse - PSV woest op arbiter Bas Nijhuis. De arbiter gaf PSV diep in blessuretijd een penalty nadat Eli Dasa in de rug van Jorrit Hendrix sprong, maar na tussenkomst van VAR Danny Makkelie besloot Nijhuis de penalty weer in te trekken. Tot grote woede bij de PSV’ers.