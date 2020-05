FC Twente moet opnieuw flink saneren: ‘Spelersbudget met twee miljoen euro omlaag’

Elke voetbalclub heeft op dit moment moeite het hoofd boven water te houden, maar bij FC Twente is de worsteling door de schuldenlast uit het verleden extra zwaar. „Onze uitdaging is gigantisch, omdat we door de bezuinigingen van de voorbije jaren al een uitgeknepen citroen zijn”, zegt algemeen directeur Paul van der Kraan. „We hebben ons kostenniveau al drastisch teruggebracht na de degradatie. Dit seizoen hebben we de kosten verminderd van 31 miljoen naar 28 miljoen en is het inkomstenniveau van 24 naar 26 miljoen gegaan. Daarvoor hebben we alles gedaan wat we konden. We hebben bezuinigd op ons personeel, we hebben over alles wat we huren onderhandeld, we hebben met alle leveranciers onderhandeld, we hebben alles op de kop gehouden, echt de hele ronde is gedaan. We zijn daar net mee klaar en hebben zelfs potjes van 1000 euro weten te halveren. En nu moeten we helemaal opnieuw alles langs. De mensen zien ons binnen een jaar alweer aankomen…”