FC Twente ontsnapte dit seizoen aan megastraf KNVB

Raad van commissa­ris­sen en grootaan­deel­hou­ders verantwoor­de­lijk voor bestuurs­cri­sis NAC

9:49 Een interim-directrice (Nicole Edelenbos) van wie het contract per dag opzegbaar is, een niet daadkrachtige raad van commissarissen (vijf personen) en drie grootaandeelhouders die vanuit hun ivoren toren toezien hoe het bolwerk NAC afbrokkelt. Dat is alles wat rest in de toplaag van de Bredase club.