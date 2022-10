FC Twente pakt in allerlaatste minuut zege op bezoek bij Cambuur

Voorafgaand aan het duel werd trainer Henk de Jong, die eerder deze week om gezondheidsredenen afscheid nam, geëerd door fans, staf en spelers van Cambuur. In de daaropvolgende eerste helft was het enige spraakmakende moment een gevaarlijke kopbal van Cambuur-aanvaller Silvester van der Water in de allereerste minuut. De rest van het eerste bedrijf was zacht gezegd matig. FC Twente had weinig grip op de wedstrijd, terwijl Cambuur gefocust het eigen doel verdedigde.

Pas ver in de tweede helft kon het publiek in Leeuwarden genieten van vermakelijk voetbal. FC Twente miste kansen via Daan Rots en invaller Sem Steijn. Cambuur weigerde de bus te parkeren en probeerde dapper kansen te creëren, maar slaagde daar nauwelijks in. In blessuretijd werd Twente wel beloond voor de sterke slotfase nadat de bal op de hand kwam van Doke Schimdt. Ricky van Wolfswinkel schoot de strafschop snoeihard in het dak van het doel - genoeg voor 3 punten.