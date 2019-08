FC Twente tegen Sankt Pölten in Champions League

FC Twente won dinsdag in Enschede de beslissende wedstrijd in het kwalificatietoernooi tegen Górnik Leczna uit Polen met 2-0. In de landelijke competitie was Twente net boven Ajax geëindigd. Vorig jaar deed Ajax mee aan de Champions League en het verloor in de achtste finales van Olympique Lyonnais, de uiteindelijke winnaar.



Titelhouder Lyon, waar international Shanice van de Sanden speelt, strijdt met het Russische Ryazan-VDV om een plek bij de laatste 16. FC Barcelona, vorig seizoen finalist, neemt het op tegen Juventus. Bij FC Barcelona staat onder anderen Lieke Martens onder contract.