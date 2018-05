FC Twente trekt beloften terug uit derde divisie

Door Leon ten Voorde

In het nieuwe seizoen speelt Jong FC Twente haar wedstrijden weer als vanouds in de beloftencompetitie. Daarmee treedt het beloftenteam terug uit de voetbalpiramide waar het sinds twee jaar deel van uitmaakt. Clubs konden destijds zelf aangeven of ze mee wilden doen met de piramide of niet. Twente was toen een groot voorstander van deelname. ,,We slaan met Jong Twente nu een andere weg in’’, zegt Evert Bleuming.

Kwaliteitsslag

Bleuming coördineert op dit moment de technische zaken binnen de club. ,,De selectie van onze beloften bestaat komend seizoen uit een kleinere groep talenten en daarbij past de reservecompetitie het best. We willen een kwaliteitsslag maken. Een kleinere selectie van spelers met de potentie die dicht op ons eerste elftal zit, jongens waarmee we meer specifiek en individueel gaan trainen. Deze beslissing is kwaliteitsverhogend en tevens kostenbesparend.”

Maandagavond

In de beloftencompetitie spelen onder meer de reserves van Heracles, Feyenoord, Heerenveen en PEC Zwolle. De meeste wedstrijden worden op de maandagavond afgewerkt, waardoor de reserves van het eerste elftal ook in actie kunnen komen. Omdat Jong Twente nu op de zaterdag speelt, was dat de voorbije seizoenen onmogelijk.

Jong FC Twente speelde tussen 2013 en 2015 nog in de Jupiler League. Vanwege financiële problemen gaf de club de plek in de eerste divisie op, maar de ambitie was toen nog om in de toekomst terug te keren op dat niveau. Dat streven is nu losgelaten.

Demmers