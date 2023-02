FC Twente verspeelt ook punten bij dapper strijdend FC Groningen

Fledderus bracht in de slotdagen van de transfermarkt nog wel nieuw elan binnen met onder anderen oud-Feyenoorder Elvin Manu, die meteen in de basis begon. FC Groningen begon tegen FC Twente in eigen huis ook enthousiast en kreeg het publiek in de Euroborg er meteen achter, maar de gasten uit Enschede gaven FC Groningen een al gauw een nieuwe optater. Sem Steijn scoorde in de vijfde minuut op aangeven van Vaclav Cerny.



FC Groningen bleek daarna geen murw gebeukte ploeg en probeerde met een dosis opportunisme het doel van FC Twente te bestoken. Grote kansen waren ook via bijvoorbeeld de Zweed Daleho Irandust. Twente bleef eveneens dreiging houden, met Cerny aan de rechterkant als gevaarlijkste man.