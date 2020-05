'FC Twente viel in 2010 als een puzzel in elkaar’

Vitesse kiest voor nieuwe trainer; Sturing topkandi­daat hoofd opleidin­gen

13:51 ARNHEM - Vitesse heeft De Beslissing genomen. De Arnhemse club gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Edward Sturing is daarmee interim-coach af. Hij is de topkandidaat voor de functie van hoofd opleidingen in Arnhem.