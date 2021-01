FC Twente vraagt fans af te zien van compensatie gemiste duels

VIDEO Vitesse na zwaarbe­voch­ten zege op Utrecht me­de-koploper in de eredivisie

12 januari ARNHEM - Vitesse is, althans voor een dag, medekoploper in de eredivisie. De Arnhemse club won dinsdagavond in een krachtenverslindend duel terecht van FC Utrecht. Danilho Doekhi werd met zijn eerste goal als prof de matchwinnaar: 1-0.