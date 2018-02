FC Twente wil revanche op Heerenveen

Topfitte dertiger weer terug op de flanken

2 februari ARNHEM - Na drieënhalf jaar maakte Roy Beerens (30) zijn rentree in de eredivisie. De rappe buitenspeler is na uitstapjes in Duitsland (Hertha BSC) en Engeland (Reading) dan wel een paar jaar ouder, maar het afbouwen is nog lang niet begonnen. ,,Ik voel me zo fit als een achttienjarige.’’