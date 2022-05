FC Twente wint bij achtervolger Ajax en is nu ook officieel kampioen in Eredivisie Vrouwen

Gezien het aanmerkelijk betere doelsaldo had de formatie uit Enschede zich ook nog wel een nederlaag kunnen veroorloven. FC Twente mocht op basis van het veel betere doelsaldo met maar liefst 9-0 verliezen en hoewel er in het voetbal af en toe wel eens een mirakel plaatsvindt, was dit uiteraard geen reëel scenario. Ajax kwam in de 27ste minuut op voorsprong. Romée Leuchter kon zo ongeveer ter hoogte van de penaltystip geheel vrijstaand inschieten. Chasity Grant maakte er nog voor rust 2-0 van. Kort na de hervatting kwam FC Twente terug door een doelpunt van Anna-Lena Stolze. Vervolgens maakte Elena Dhont gelijk. Vlak voor tijd zorgde Kim Everaerts voor de winnende treffer.

Het kampioenschap is alweer de derde titel op rij en de achtste in de geschiedenis. FC Twente is daarmee met afstand de meest succesvolle club in het vrouwenvoetbal. Ook dit jaar werd Ajax vooraf door de meeste insiders getipt als de grote favoriet. In Amsterdam hebben ze immers met afstand het hoogste budget en bovendien was FC Twente de succestrainer Tommy Stroot (dit seizoen kampioen en halve finale Champions League met VfL Wolfsburg) kwijtgeraakt, net als een aantal internationals.