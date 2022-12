FC Utrecht-directeur Thijs van Es: ‘Het gedrag van Henk Fraser was niet te tolereren’

Het vertrek van Henk Fraser als trainer van FC Utrecht was onvermijdelijk. Dit stelde algemeen directeur Thijs van Es vanmorgen tijdens een bijeenkomst in stadion Galgenwaard. ,,Als Henk zelf niet de beslissing had genomen om op te stappen, dan hadden wij dit voor hem gedaan.”

,,Het gedrag van Henk Fraser was niet te tolereren”, stelt algemeen directeur Thijs van Es van van FC Utrecht, doelend op het incident met routinier Amin Younes, die volgens omstanders bij de keel werd gepakt door de oefenmeester. ,,De grens opzoeken mag, eroverheen gaan niet.”

Volledig scherm Thijs van Es © Foto Ruud Voest Van Es draaide er vanochtend niet omheen in Galgenwaard. Volgens hem was het opstappen onvermijdelijk. Want, zegt hij: ,,Als een supporter zich misdraagt, krijgt hij een stadionverbod. Als iemand op kantoor gewelddadig gedrag vertoont, wordt hij ontslagen. Een trainer die duidelijk grensoverschrijdend gedrag vertoont is niet te handhaven. Als Henk zelf niet de beslissing had genomen om op te stappen, dan hadden wij dit voor hem gedaan.”

Dat laatste behoeft uitleg. Het incident tussen Fraser en Younes gebeurde zaterdag. Toch mocht de coach afgelopen maandag gewoon mee op trainingskamp naar Spanje. Volgens Van Es is dit het gevolg van een ‘uiterst zorgvuldige procedure’, waarbij gesproken is met onder meer clubeigenaar Frans van Seumeren, rvc, de spelers en enkele experts. Een van die experts is Marjan Olfers. ,,Bij zo’n gebeurtenis, juist bij zo’n gebeurtenis, is zorgvuldig handelen gewenst”, beargumenteert de directeur de tussenperiode richting het besluit. ,,We wilden niet uit emotie handelen, maar een gedegen besluit nemen.”

Younes heeft zich ziekgemeld bij FC Utrecht. De leiding gaat op korte termijn in gesprek met de aanvaller. Dit gebeurt wanneer hij zich beter heeft gemeld. Of Van Es hierin ook het vermeende wangedrag van de oud-Ajacied gaat aankaarten? ,,De speler in kwestie is het slachtoffer. Dat is de insteek van het gesprek.”

Van Es bestrijdt dat het incident tussen Fraser en Younes de bekende stok was waarmee de trainer de fatale klap kreeg. ,,Wat denk je nou zelf? We staan gedeeld zesde, we zijn bezig aan een uitstekende reeks. We wilden honderd procent door met Henk. Dat maakt dit gebeuren zo ongelooflijk tragisch, ook voor Henk zelf.”

FC Utrecht gaat op zoek naar een hoofdtrainer. Die moet al op de bank zitten tijdens de eerste wedstrijd van de tweede competitiehelft, op 8 januari tegen Feyenoord. Volgens Van Es is het waarschijnlijk dat de huidige assistent-trainers Aleksandar Rankovic, Twan Scheepers en Urby Emanuelson aanblijven.

