FC Utrecht en PSV in de prijzen bij website-awardshow

,,Vorig jaar zijn we samen met FC Utrecht ingestapt om een digitaal platform neer te zetten waarbij de supporter centraal staat. Daarbij hadden we een duidelijke ambitie voor ogen: de club online kampioen van Nederland maken. De winst van Website van het Jaar in de categorie voetbalclubs is een mooie waardering en een bevestiging van het feit dat we op de goede weg zijn", aldus Auke Meijer namens designersbureau The Valley. Sinds de nieuwe website van FC Utrecht actief is, is het aantal pageviews met 28 procent gestegen. De omzet van de website is meer dan verdubbeld.



PSV werd door het Nederlandse internetpubliek verkozen tot beste website van 2019. Daarmee werd PSV de opvolger van Buienradar.nl, die de prijs voor beste website vorig jaar won. Het is voor het eerst dat een voetbalclub de prijs voor algeheel beste website heeft gewonnen. Eerder wonnen TROS Radar en Politie.nl de titel beste site van het jaar.



De Website van het Jaar-verkiezing is een online publieksprijs voor de beste en populairste websites in Nederland. De verkiezing wordt georganiseerd door Multiscope en Emerce.