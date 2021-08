FC Utrecht en Sparta treffen elkaar in Galgenwaard

Jansen denkt terug aan gesprekken met Alex Ferguson voor eerste competitie­wed­strijd

13 augustus AZ-trainer Pascal Jansen moest deze voorbereiding weleens denken aan de gesprekken die hij had met Alex Ferguson. De legendarische trainer van Manchester United wees Jansen op het belang van doorselecteren in een selectie toen de huidige AZ-trainer voor een stage een keer op bezoek was in Manchester.