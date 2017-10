FC Utrecht hofleverancier in Elftal van de Week

Jansen valt af bij Oranje Leeuwinnen

15 oktober FC Twente-aanvalster Renate Jansen heeft zich afgemeld voor de komende twee interlands van Oranje. De Nederlandse voetbalsters spelen donderdag een oefeninterland in Sankt Pölten tegen Oostenrijk, dinsdag over een week wacht het WK-kwalificatieduel met Noorwegen in Groningen. Jansen heeft last van een teenblessure.