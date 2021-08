FC Utrecht in de top drie? Club blijft onverminderd ambitieus

AftellenHoe vaak ging het in het afgelopen jaar over die ene uitspraak van Frans van Seumeren, op de dag van het vijftigjarig jubileum van FC Utrecht (1 juli 2020), toen hij zei dat zijn club de top 3 wilde gaan aanvallen? Volgens iedereen binnen de club werden die woorden verkeerd geïnterpreteerd en wil Utrecht domweg een volgende stap zetten, nu het al jaren in de top 6 speelt.

Maar toch: niet voor niets meldde eigenaar Van Seumeren zich midden in het seizoen in de kleedkamer om zich min of meer te verontschuldigen voor die uitspraak. Hij had kunnen voorzien dat zulke teksten als een boemerang terugkomen op het moment dat het even minder gaat. Uiteindelijk herstelde FC Utrecht zich met de zesde plaats en het behalen van de play-offsfinale.

Van grootspraak was deze zomer dus geen sprake, al blijft de club onverminderd ambitieus. In de voorbereiding liet FC Utrecht een uitstekende indruk achter, met een selectie die maar op enkele punten afwijkt van die waarmee trainer René Hake een goede tweede seizoenshelft speelde. Utrecht won veel, ook van grote clubs als Club Brugge (4-2) en Bayer Leverkusen (5-1), en verloor maar twee van de dertien wedstrijden tegen louter profclubs. Minder nieuws is dat potentiële basisspelers Mimoun Mahi, Sander van de Streek en Tommy St. Jago niet fit genoeg zijn voor de eredivisiestart.

Opstelling

Oelschlägel; Ter Avest, Van der Maarel, Janssen, Warmerdam; Maher, Ramselaar, Timber; Kerk, Douvikas, Boussaid

Dat neemt niet weg dat de verwachtingen opnieuw hoog zijn, al liggen die veel minder onder een vergrootglas dan in het afgelopen seizoen, toen de club ook nog eens werd gevolgd voor een Videoland-documentaire. Utrecht heeft alle sterkhouders nog binnenboord, al is de interesse voor Gyrano Kerk concreet (onder meer van Anderlecht). Van Seumeren en technisch directeur Jordy Zuidam willen vele miljoenen vangen voor het product van de jeugdopleiding.

Volledig scherm Frans van Seumeren (r) met Mark van der Maarel in 2019. © Pro Shots/Joep Leenen

Al vroeg in de voorbereiding versterkte Zuidam de selectie op belangrijke posities. Van Jong Ajax kwam Quinten Timber (20) transfervrij over, een speler nu al aanspraak maakt op een basisplaats. De Griekse spits Anastasios Douvikas (21, van Volos NFC) moet de voorhoede van nieuw elan voorzien. En als back-up voor linksback Django Warmerdam werd Arthur Zagre (19) gehuurd van AS Monaco, met een optie tot koop. FC Utrecht liet daarbij veel spelers vertrekken die een bescheiden rol zouden gaan hebben, met natuurlijk Eljero Elia als meest opvallende naam. Zijn contract werd ontbonden na een teleurstellend huwelijk van één seizoen.

Speler om op te letten: Quinten Timber (20)

Zijn tweelingbroer Jurriën was vorig seizoen een revelatie bij Ajax, nu wil Quinten Timber een soortgelijke doorbraak beleven. De middenvelder die vorig seizoen bij Jong Ajax speelde, koos voor zijn geboortestad om dat te bewerkstelligen. Als de voorbereiding een voorbode is van het seizoen, dan heeft Timber goede kansen op een sterk jaar.

Volledig scherm Quinten Timber. © Pro Shots / Remko Kool