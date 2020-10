FC Utrecht kan FC Groningen passeren bij zege

Arjen Robben hersteld: rentree gloort tegen FC Utrecht

16 oktober Arjen Robben lijkt voldoende hersteld van de liesblessure die hij in de eerste competitiewedstrijd opliep tegen PSV. De 36-jarige wereldster keert zondag naar alle waarschijnlijkheid terug in de wedstrijdselectie van FC Groningen, dat in eigen huis speelt tegen FC Utrecht.