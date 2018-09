FC Utrecht kan Jaap Stam vergeten

Door Mikos Gouka



Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam wil bevestigen noch ontkennen of Jaap Stam door hem is uitgenodigd voor een gesprek, maar de voormalig trainer van Reading staat zelf in elk geval niet te springen om na zijn avontuur in Engeland terug te keren naar een club in Nederland. Bovendien wil hij bij zijn volgende klus heel graag zijn beide assistenten Andries Ulderink en Said Bakkati meenemen.



FC Utrecht heeft met Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys trainers in dienst met langlopende contracten. Door het vertrek van Luc Nijholt, die er voor zijn gevoel maar een beetje bij hing in Utrecht, is er eventueel wel ruimte voor één nieuwe assistent.