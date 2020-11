FC Utrecht komt niet verder dan gelijkspel in Zwolle

Door Tim Reedijk

PEC – FC Utrecht was de eerste wedstrijd van trainer René Hake sinds het gesprek waarin hij te horen kreeg dat hij voorlopig het vertrouwen krijgt als hoofdtrainer van FC Utrecht. Hake wil de komende tijd werken aan een FC Utrecht met een andere energie en dynamiek. In de wedstrijd tegen PEC Zwolle vanavond wilde hij dat bereiken door bijvoorbeeld Eljero Elia op de bank te houden en Giovanni Troupée en Willem Janssen op te stellen in plaats van Mark van der Maarel en Justin Hoogma.

Voor Janssen duurde zijn eerste eredivisiebasisplaats sinds januari slechts 24 minuten, toen hij geblesseerd naar de kant moest. Het was in een fase waarin PEC Zwolle beter was, en via een van richting veranderd schot van Mustafa Saymak al snel dichtbij de openingstreffer was. Die inzet belandde op de lat. Even later in een soortgelijk moment was het wél raak: het schot van Saymak belandde via de rug van Django Warmerdam achter de geklopte doelman Maarten Paes.

Volledig scherm Mustafa Saymak. © ANP

Een pechdoelpunt tegen voor FC Utrecht, dat opnieuw tegenviel en het geluk ook niet aan de zijde had toen de gelijkmaker van Bart Ramselaar vlak voor rust werd afgekeurd. Ook Simon Gustafson was met een schot op doelman Michael Zetterer heel dichtbij. Die gelijkmaker kwam er na rust alsnog, een klein kwartier nadat Immanuel Pherai namens PEC al een enorme kans op de 2-0 had gemist. Gyrano Kerk stuurde Mimoun Mahi weg en die schoot hard diagonaal raak.

Daarna ontsnapte FC Utrecht tweemaal. Eerst omdat de 2-1 van invaller Jesper Drost na een prima uitgespeelde aanval door de VAR wegens nipt buitenspel werd afgekeurd. Daarna omdat Eliano Reijnders, weer via een speler van Utrecht, op de paal schoot. Terwijl FC Utrecht naarstig op zoek ging naar de winnende treffer die er niet kwam, sijpelde ook nog het nieuws door dat FC Utrecht in de KNVB-beker Ajax heeft geloot, in Amsterdam nog wel. Met nieuw puntenverlies en een pittige loting staat FC Utrecht voor een zware opdracht om de ambities in het jubileumjaar nog enigszins waar te maken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.