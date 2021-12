FC Utrecht lijdt fors verlies, maar hield rekening met slechter scenario

FC Utrecht zegt beter te hebben gepresteerd dan verwacht, ondanks alle gevolgen van de coronapandemie. Het negatieve resultaat (5,7 miljoen euro) vertaalt zich in een negatief eigen vermogen van 5,6 miljoen euro, nadat in het vorige seizoen voor het eerst in jaren een bescheiden positief eigen vermogen werd genoteerd, voor een groot deel dankzij de verkoop van aandelen aan nieuwe aandeelhouders. De totale omzet van FC Utrecht daalde naar 14,8 miljoen euro, ten opzichte van 20,1 miljoen euro in het vorige boekjaar.