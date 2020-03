FC Utrecht maakt in tweede helft gehakt van Sparta

Door Tim Reedijk



Het gaat bij FC Utrecht de laatste dagen alleen maar over die fraaie overwinning op Ajax in de halve finale van de KNVB-beker (2-0), waarmee een plek in de finale in De Kuip op 19 april werd bewerkstelligd. Maar de wedstrijd tegen Sparta vanmiddag was evenzogoed een uitdaging na twee slechte wedstrijden in de eredivisie. Nog maar een week geleden ging FC Utrecht roemloos onderuit tegen RKC Waalwijk (2-1). De top dreigt verder uit zicht te raken voor FC Utrecht.

Aanvankelijk leek het duel met Sparta af te stevenen op een gelijkwaardig, gezapig tempo als de wedstrijden ervoor. De Rotterdammers waren gekomen om te verdedigen en FC Utrecht creëerde maar af en toe mogelijkheden. Gelukkig voor de ploeg van trainer John van den Brom maakte Bart Ramselaar op aangeven van Sean Klaiber vlak voor rust uit het relatieve niets de 1-0, wat ook betekende dat Sparta wat meer uit zijn schulp moest kruipen in de tweede helft.



Sparta-coach Henk Fraser wisselde tweemaal in de rust en bracht Joël Piroe en Dirk Abels. Maar juist in de fase na de pauze werd Sparta horendol gespeeld. Adrián Dalmau schoot, bij zijn rentree in de basis na maanden blessureleed, direct 2-0 binnen met weer een hoofdrol voor Klaiber. Nog geen minuut later profiteerde Simon Gustafson van zwak verdedigingswerk (3-0) en weer acht minuten later kopte Ramselaar zijn tweede van de wedstrijd binnen.

Volledig scherm Bart Ramselaar viert zijn tweede treffer van de middag. © ANP Sport