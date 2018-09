FC Utrecht maakt zich op voor komst Advocaat

De nieuwe trainer van FC Utrecht moet ervaren zijn. Hij moet duidelijk de baas zijn in de Galgenwaard. En hij moet beschikbaar zijn. De naam Dick Advocaat valt en dat is logisch.

Door Mikos Gouka



FC Utrecht zwijgt en Dick Advocaat zelf voelt evenmin de behoefte om op de toenemende geruchten te reageren. Maar in en rond de Galgenwaard beginnen steeds meer mensen er in te geloven dat de voormalig bondscoach het nog prille seizoen afmaakt bij FC Utrecht. Advocaat is dé kandidaat voor de leiding van FC Utrecht.



Eigenaar Frans van Seumeren wil dolgraag een grote naam voor de selectie die het seizoen zo moeizaam is gestart. Een trainer ook die duidelijk de baas is in de Galgenwaard. En eentje met een sloot aan ervaring en met een Nederlands paspoort. Dick Advocaat voldoet aan al die eisen.

Of Advocaat het ziet zitten om de weggestuurde Jean-Paul de Jong op te volgen, is zolang hij niet reageert en de clubleiding zwijgt niet duidelijk. Maar de 70-jarige trainer stapte toch ook in het avontuur bij laagvlieger Sparta, waar een poging om de Rotterdammers te behoeden van degradatie mislukte. Na de degradatie zei de bevlogen Hagenaar letterlijk voor de camera’s: ,,Komt er niets leuks meer, dan was dit het laatste."

Maar FC Utrecht lijkt zeker iets leuks. Een klus waar iets te winnen valt. Advocaat speelde ooit met veel plezier voor de club, de selectie herbergt veel meer kwaliteit dan de zwakke start van het seizoen deed vermoeden en bovendien is de reistijd voor de oefenmeester te overzien. En het gaat niet om een langlopend contact, waar Advocaat niet meer aan wil beginnen. Het bloedfanatieke dat de trainer steevast toont kan weleens een heel aanstekelijke werking hebben op de aanhang van de huidige nummer elf van de eredivisie.

De vraag is of de grote baas Van Seumeren en directeur voetbalzaken Jordy Zuidam de trainer over de streep gaan trekken en zo ja, hoeveel tijd dat nog in beslag neemt? Tot die tijd nemen Dijkhuizen en Kruys de honneurs waar en misschien is dat ook nog wel zo als FC Utrecht volgende week zondag thuis tegen Emmen speelt.

In de Galgenwaard zijn ze tevreden over de prestaties van de veldtrainers Marinus Dijkhuizen en Ricky Kruys. Maar het duo blijvend de verantwoordelijkheid geven over de volksclub is natuurlijk een heel ander verhaal. Dijkhuizen kende ongelukkige ervaringen als hoofdtrainer van Brentford (Engeland), NAC en Cambuur, waar hij de laan werd uitgestuurd. Kruys komt pas net kijken als trainer.

En dan is er nog de vraag hoeveel ruimte de Utrechtse club heeft voor een eventuele nieuwe assistent. Advocaat nam in het verleden altijd een eigen rechterhand mee naar een nieuwe werkgever. Van Cor Pot, Pim Verbeek tot Bert van Lingen, van Mario Been tot Željko Petrović.

Omdat Luc Nijholt dit seizoen nog de deur achter zich dicht trok in de Galgenwaard omdat hij moeilijk kon leven met zijn bijrol in de technische staf van FC Utrecht, is er ongetwijfeld ruimte voor een nieuwe trainer.