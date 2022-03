FC Utrecht maanden zonder Henk Veerman: ‘Ga er alles aan doen dit seizoen nog inzetbaar te zijn’

Veerman bleef zaterdag in de rust achter in de kleedkamer bij de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-1) nadat hij in de slotminuten van de eerste helft een luchtduel was aangegaan met Go Ahead Eagles-keeper Andries Noppert. ,,Bij het neerkomen bezeerde ik me. Ik voelde direct een hevige pijn, maar kon de aard en ernst van mijn kwetsuur nog niet inschatten", laat Veerman weten op de website van FC Utrecht.