FC Utrecht met hangen en wurgen langs MVV

Na die goal speelde FC Utrecht af en toe weer eens met wat branie. Kerk werd plotseling weer dreigend met zijn kwaliteiten: snelheid en kracht. Maar duidelijk werd dat nog dat de nummer 15 van de eredivisie allerminst een geoliede machine is en dat wedstrijden nog niet overtuigend over de streep getrokken kunnen worden.



Even leek zelfs de zege in gevaar te komen toen invaller Lukas Görtler in de 82ste minuut rood kreeg. Ware het niet dat Joeri Schroijen (MVV) drie minuten later óók rood kreeg en FC Utrecht de wedstrijd alsnog rustig kon uitspelen. Omdat doelman Koopmans in de slotminuut mee naar voren ging, konden de Utrechters via invaller Nick Venema in de omschakeling de bevrijdende 2-0 maken.