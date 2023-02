FC Utrecht mogelijk zonder Taylor Booth in kwartfinale KNVB-beker tegen Spakenburg

,,We weten nog niet precies wat hij heeft. Hij is maandag in het ziekenhuis voor een check. Daarna weten we hopelijk meer”, zei trainer Michael Silberbauer. De 21-jarige Booth is dit seizoen een vaste waarde in het elftal van de nummer zeven van de eredivisie. Hij viel vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen Sparta uit.

Dinsdagavond is de middenmoter van de tweede divisie de tegenstander in de Galgenwaard. ,,Het is een bekerwedstrijd, dus we weten dat ze met alles zullen komen wat ze in zich hebben. Maar het is belangrijk dat wij ook veel energie in de wedstrijd leggen en dat we doen wat er van ons verwacht wordt. We moeten laten zien dat we in de eredivisie spelen”, aldus Silberbauer.