FC Utrecht stuurt Henk Fraser weg na incident op trainingskamp

Technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht was getuige van het incident, melden bronnen. Hij besloot vervolgens om Henk Fraser te ontslaan. Fraser is sinds dit seizoen werkzaam bij FC Utrecht. Zijn start verliep moeizaam in Galgenwaard. Het was maar de vraag of hij eind oktober het duel met Sparta zou hebben ‘overleefd’ zou hij toen verloren hebben.