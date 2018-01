FC Utrecht verliest geheim duel van NAC

De Utrechters namen al rap de leiding via Cyriel Dessers. Na twaalf minuten was het alweer gelijk met Rai Vloet als doelpuntenmaker. Beide ploegen gingen rusten met een 2-2 tussenstand. Dumic was weer trefzeker, maar ditmaal in eigen doel (1-2). Ook de 2-2 van Utrecht was van makelij van de tegenstander, oud-Utrechter Gianluca Nijholt werkte de bal in eigen doel.