FC Utrecht vindt in oud-speler Michael Silberbauer opvolger van Henk Fraser

De 25-voudig Deens international is een voormalig speler van FC Utrecht. Inmiddels is hij alweer enige jaren als trainer actief. Hij geldt als iemand die veel kennis heeft op het gebied van data.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Nieuw hoofdstuk in FC Utrecht-boek’

,,Het doet me buitengewoon veel deugd terug te keren bij de club waar ik een mooie historie heb”, zegt Silberbauer. ,,Het is nu tijd voor een nieuw hoofdstuk. De afgelopen jaren heb ik consequent en stapsgewijs geïnvesteerd in mijn ontwikkeling en mijn visie op het voetbalspel.”

,,Ik heb bij diverse clubs ervaring opgedaan, in verschillende landen. Die ervaring neem ik mee naar FC Utrecht, waar we er alles aan gaan doen de ambities van de club te realiseren. Ik kijk enorm uit naar het nieuwe hoofdstuk in mijn FC Utrecht-boek en kan niet wachten om weer in Stadion Galgenwaard terug te keren.”