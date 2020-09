FC Utrecht woedend op KNVB vanwege uitstel openingsduel met AZ

Dan speelt de club in de voorronde van de Champions League in Oekraïne en tegen Dynamo Kiev. De KNVB heeft uiteindelijk besloten om AZ ruimte te geven voor die wedstrijd.

Opponent FC Utrecht is echter verbolgen over de besluitvorming rond het uitstellen van de wedstrijd. De beslissing daarover is voor de club namelijk veel te laat genomen door de KNVB. ,,Dat de KNVB zo kort voor de wedstrijd, vijf dagen voor de aftrapt, besluit tot uitstel is voor ons onbegrijpelijk en teleurstellend. Zeker in deze tijd, waarop zoveel voorbereidingen getroffen moeten worden in het kader van de Covid-19 protocollen”, zo schrijft algemeen directeur van FC Utrecht Thijs van Es op de website van de club.

Volgens Van Es zijn de spelers en staf van FC Utrecht al maanden in training voor de start. ,,Als er dan vijf dagen daarvoor een streep doorheen moet doet dat teniet aan de voorbereiding. We staan nu voor een onomkeerbaar besluit door de KNVB.”

Bij Utrecht is er wel degelijk begrip voor het voornemen van AZ om uit te stellen. ,,Want het is in ieders belang dat daar goed wordt gepresteerd door AZ”, aldus Van Es, die er ook op wijst dat de loting voor het voorrondeduel al op 31 augustus was.

De KNVB lijkt zich bewust van het late uitstel. ,,Het is een lastige beslissing want we begrijpen dat dit voor de supporters en voor FC Utrecht vervelend is op zo’n korte termijn. We hebben het verzoek ingewilligd omdat we in het kader van de veranderagenda twee jaar geleden met alle clubs gezamenlijk hebben besloten om Europees spelende clubs zoveel mogelijk voorrang te geven.”

AZ krijgt zo de tijd om zich goed voor te bereiden op de wedstrijd met de volledige selectie, veel (jeugd)internationals waren of de afgelopen dagen op pad voor interlands. Ook is er zonder een wedstrijd wellicht minder kans op een coronabesmetting van een van de spelers.

De wedstrijd wordt op 27 december ingehaald.