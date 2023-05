FC Volendam dicht bij nog een seizoen eredivisievoetbal na knappe zege op Sparta

Het Nederlands voetbal is bezig aan een dubieus recordweekend, met alweer de vijfde (tijdelijk) gestaakte wedstrijd van het weekend. Dat gebeurde na de gelijkmaker van FC Volendam, dat uiteindelijk zelfs nog won van Sparta (2-1) en daarmee een zeer grote stap naar directe handhaving zette. Voor Sparta is de vijfde plek in de eredivisie na de nederlaag ver weg.

Wisselspelers die hun enthousiasme niet meer konden bedwingen en uitzinnig publiek op de tribunes van het Kras Stadion, zo’n avond was het vanavond in Volendam. In elk geval na de tweede rake kopbal van verdediger Xavier Mbuyamba vlak voor tijd, genoeg voor de drie punten tegen Sparta en drie zéér belangrijke punten in de strijd om directe handhaving.

Zijn eerste doelpunt zorgde ervoor dat de wedstrijd stilgelegd werd, een dag nadat er al vier duels in het Nederlandse betaald voetbal tijdelijk onderbroken werden nadat er een beker op het veld belandde na een doelpunt. Tijdens de eerste wedstrijd op zaterdag was het maar weer eens raak.

Toen Mbuyamba in de 37ste minuut raak kopte, kon scheidsrechter Jannick van der Laan niet anders dan de wedstrijd tijdelijk staken toen er vanuit een Volendam-vak een beker op het kunstgras gegooid werd. De club greep direct in door netten voor het vak waar de beker vandaan kwam te hijsen.

Worstelen

Zo blijven het Nederlandse betaald voetbal en voetbalbond KNVB worstelen met voorwerpen die op het veld belanden. Vijf stilgelegde wedstrijden in een weekend en dat pas vroeg op de zaterdagavond, dat geeft te denken. Het moment waarop het vanavond gebeurde, was voor Volendam overigens wel cruciaal. Mbuyamba maakte met het hoofd de gelijkmaker nadat Sparta een zeer dominant eerste halfuur speelde op het kunstgras van het Kras Stadion.

Al na een halfuur besloot trainer Wim Jonk om spits Henk Veerman te brengen en verdediger Walid Ould-Chikh naar de kant te halen. Sparta controleerde de wedstrijd op dat moment volledig en Koki Saito had in de eerste vijf minuten al twee keer gescoord. Zijn eerste treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Poging twee was wél rechtsgeldig. Younes Namli bereikte de Japanner met een splijtende pass en Saito rondde af.

Na het inbrengen van Veerman kwam de thuisploeg veel meer in het spel. Sterker nog, na rust waren de beste kansen voor de Volendammers. Zo bracht Sparta-doelman driemaal achter elkaar redding op Volendamse inzetten, in pakweg vijf seconden tijd. En Veerman trapte nog een keer op lompe wijze naast de bal. Uiteindelijk kreeg de ploeg van Jonk tóch wat het verdiende, nadat verdediger Mbuyamba voor de tweede keer raak kopte vlak voor tijd.

De uitzinnige vreugde op én naast het veld vertelde het verhaal van de avond, dat van een club die we zeer waarschijnlijk volgend jaar terugzien in de eredivisie. Voor Sparta betekent de nederlaag dat de vijfde plek ver uit zicht is en dat er een play-offwedstrijd tegen FC Utrecht aan zit te komen.

